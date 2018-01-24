İstanbul Eyüpsultan'da kaza: 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Eyüpsultan Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Sünnet Köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Koçi’ye (42) plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Koçi, aracın çarpmasıyla yola savruldu. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde Koçi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Koçi’nin cenazesi morga kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.