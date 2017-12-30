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İstanbul Eyüpsultan'da binanın duvarı çöktü! Yaralılar var

Eyüpsultan Yeşilpınar'da bir inşaata beton atma çalışması sırasında yan binanın duvarı çöktü. Evde oturan baba ile 6 aylık bebeği yaralandı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:44
İstanbul Eyüpsultan'da binanın duvarı çöktü! Yaralılar var

Yeşilpınar Mahallesi, Hacı Hüseyin Sokak'ta  inşaat halindeki binanın ikinci katına beton döküldüğü sırada, bitişikteki  binanın duvarı yıkıldı ve buradaki evin salonuna beton doldu.

Evde bulunan Ali Şevket Güner (46) ile altı aylık bebeği Ertuğrul  Gazi, betonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık  ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince betonun altından çıkarılan baba ile  bebek, Gaziosmanpaşa'daki Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi  altına alındı.

Olay sırasında anne ile diğer çocuğun başka bir odada bulunduğu  öğrenildi.

Beton dolan evin olduğu binanın sahibi Çetin Ulutaş, "Duvarıma perde  kalıbını yapmadan beton dökülüyor. Beton dökülünce basınçtan duvar patlıyor ve  bebek altında kalmış. Adam yaralanmış, kafası, gözü patlamış. Böyle bir saçmalık  olmaz. Bunun yapı denetimi yok mu? Yapı denetimi nerede bunun? Kendini sağlama  almak için millete zarar veriyor, lanet olsun. Bebekle beraber babası yaralı ve  hastanedeler şu anda." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 12:44
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