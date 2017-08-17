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İstanbul Esenyurt’ta taciz etti, dövdü!

İstanbul Esenyurt’ta, 31 yaşındaki P.Ö. herkesin ortasında önce tacize uğradı sonra da hastanelik oluncaya kadar dayak yedi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 08:53
İstanbul Esenyurt’ta taciz etti, dövdü!

İstanbul Esenyurt’ta, 31 yaşındaki P.Ö. herkesin ortasında önce tacize uğradı sonra da hastanelik oluncaya kadar dayak yedi. Olay 9 Ağustos tarihinde Esenyurt’taki Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mehtap Sokak’ta yaşandı.

Evden çıkan P.Ö. ablasının evine doğru giderken tacize uğradı. Sonrasını ise şöyle anlattı: “Üzerimde şort ve tişört vardı. Kaldırımda yürüyordum. Birden bir şahıs önce beni elle taciz etti. Sinirle dönüp üzerine yürüdüm. Küfür etti ardından da ‘Kıyafetine bak! Dua et kadınsın yoksa seni gebertirim’ dedi.

Saldırdı. Beni aldığı gibi yere fırlattı ve kafam kaldırıma çarptı. Teklemeye başladı. Bayılana kadar beni dövdü. F.T. isminde bir şahısmış ve uyuşturucudan ve polise mukavemetten sabıkası varmış. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davacı olacağım.” 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 08:53
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