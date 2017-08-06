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İstanbul Esenyurt'ta eşini öldüren 2 aylık hamile kadın tutuklandı

Esenyurt'ta 3 ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan hamile kadın tutuklandı.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:39
İstanbul Esenyurt'ta eşini öldüren 2 aylık hamile kadın tutuklandı

Pınar Mahallesi 1479 Sokak'ta geçtiğimiz Perşembe akşamı meydana gelen olayda; Sinan Aktaş (26) ile eşi İlknur Aktaş arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışma sırasında bıçakla yaralanan Sinan Aktaş, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan İlknur Aktaş, emniyetteki ifadesinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Aktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 12:39
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