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İstanbul Emniyetinde büyük görev değişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 39 polis müdürü ile emniyet amirinin tayini "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıkarken, 9 müdür ile emniyet amiri de başka illerden İstanbul'a atandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:55
İstanbul Emniyetinde büyük görev değişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 39 polis müdürü ile emniyet amirinin tayini "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıkarken, 9 müdür ile emniyet amiri de başka illerden İstanbul'a atandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen emniyet müdürlerinin atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi.

Buna göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 ikinci sınıf, 7 üçüncü sınıf, 11 dördüncü sınıf polis müdürü ile 17 emniyet amirinin tayini "şark görevi" nedeniyle Doğu ve Güneydoğu illerine çıktı. Başka illerden 9 müdür ile emniyet amiri de İstanbul'a atandı.

Güvenlik Şube Müdürü Hasan Cevher'in Hakkari'ye, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Birol Taşkoparan'ın ise Mardin'e tayin olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 19 Temmuz'da il emniyet müdürlüklerine bildirilen terfi listelerinde ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 9 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 9 dördüncü sınıf polis müdürü bir üst rütbeye 34 emniyet amiri de dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmişti.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:55
  1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  2. şark görevi
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