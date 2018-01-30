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İstanbul Emniyet Müdüründen flaş açıklama

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Afrin operasyonuyla ilgili konuştu.

30 Ocak 2018 Salı 16:27
İstanbul Emniyet Müdüründen flaş açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, denetimin kolaylaşması için Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) adlı bir sistem geliştirdi. METE projesinde başarılarına göre sıralamaya giren polislere ödül verildi. 

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla başlatılan proje kapsamında "METE" yazılımı tamamlandı. Denetimlerin geliştirilmesi, personelin çalışmalarının raporlanması için defter sisteminden dijital ortama geçildi. Geçtiğimiz yıl deneme sürümü olarak kullanılmaya başlayan METE projesi bugün Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM) düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Programda, Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Çatal, METE Projesi hakkında bilgi verdi. İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinden oluşan folklor takımı toplantı öncesi kısa bir gösteri düzenledi. Bu sıra folklorcular gösteri sırasında açtığı Türk Bayrağını, Emniyet Müdürü Çalışkan'a hediye ettiler. METE projesi kapsamında bu zamana kadar yapılan çalışmalarda başarılı olan polisler tebrik edildi ve çeşitli hediyeler verildi. 

 

MEHMETÇİĞİMİZ AFRİN'E GELİN DESE, SEL OLUR AKARIZ

Emniyet Müdürü Çalışkan,  Zeytin Dalı harekatına değinerek, “Allah onların yardımcısı olsun. Eğer onlar gelin desin, biz buradan sel gibi akar Afrin'e de geliriz, daha ilerisine de gideriz. Önlerindeki her engeli kaldırır atarız. Allah'ım onların muhafızı olsun, başarılı kılsın" dedi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 16:27
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  3. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan
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