İstanbul düşüşte, İzmir gözde

Merkez Bankası’nın Türkiye ortalamasını ortaya koyan konut fiyat endeksine göre Ekim 2016 ile Ekim 2017 arasındaki 12 aylık dönemde, değişim oranı yüzde 10.1 olarak gerçekleşti.

Endekste yer alan 26 il grubundan 14’ünde konut fiyat değişimi ortalamanın üzerinde gerçekleşirken, 12’sinde ortalamanın altında kaldı. Endekste değişim oranına göre yapılan sıralamada İzmir yüzde 18.7’lik artışla listenin tepesinde yer aldı.

DEĞERLER DEĞİŞTİ

Ege Bölgesi’nin diğer illerinin yanısıra Trakya bölgesindeki iller de yüksek oranda değer kazandı. Marmara Bölgesinden ise sadece Bilecik, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale en çok değer kazanan ilk 5 il grubu içinde yer aldı. İstanbul’un endeksindeki değişim oranı yüzde 6.3, Ankara’nınki yüzde 7.2 olarak gerçekleşti. Güneydoğu ve Doğu Bölgesi illeri ile İstanbul ve Başkent Ankara Türkiye ortalamasının (10.1) altında kaldı. Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta ise konut fiyat endeksi yerinde saydı.

Bir dönem yabancıların konut alımında tercih ettiği Türkiye’nin turizm başkenti Antalya ve komşuları Burdur, Isparta endeksindeki artışın, Ekim 2016 – Ekim 2017 döneminde yüzde 8.4 olarak gerçekleşmesi de dikkat çekti.

İSTANBUL’DAKİ Düşüş geçici

Üç büyük metropol kıyaslandığında, en kötü performansın İstanbul’da olduğu görülüyor. Ankara, sıralamada İstanbul’un hemen üzerinde yer almasına karşın, bu iller, endeks değeri en düşük artış gösteren Doğu – Güneydoğu illeri Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep’le yakın bir performans yansıtıyor. İstanbul’un endeksindeki değişim oranı yüzde 6.3 olmasının geçici bir süreç şeklinde değerlendiren uzmanlar, yılın ikinci yarısında bu seviyenin Ankara’nın 7.2 seviyesini yakalayabileceği görüşünü savunuyor.

İZMİR NEDEN YÜKSELİŞTE

Ziya Yılmaz, bu sorunun cevabını şu sözlerle açıklıyor: ’’Birçok sektörün faaliyet gösterdiği İzmir dünyanın en özel şehirlerinden birisidir. Geçtiğimiz yıl İzmir’e 24 bin kişinin göç ettiğini düşünürsek şehre olan ilgiyi bir kez daha görmüş oluyoruz. Avrupa’daki iki kent arasında en yoğun uçuş trafiği 104 seferle İstanbul ve İzmir arasında yapılıyor. Son 10 yılda İzmir’de sanayi yüzde 140 arttı; İzmir dünyada en hızlı büyüyen ikinci kent oldu. İzmir’e gidip İzmir’de vakit geçirdiğinizde Türkiye’deki diğer şehirlerden ne kadar da farklı olduğunu anlayabiliyorsunuz. İzmir, yaşanabilirlik endeksinde 2016 yılında 10 sıra birden yükseldi.

İSTANBULLULARIN TERCİHİ

İngiltere menşeili Knight Frank’ın 2017’de yaptığı bir araştırmaya göre, İzmir dünyanın 150 metropolü arasında değerlilik sıralamasında 8. sırada yer aldı. Turizm konusunda hem İzmir’in hem de bölgede yer alan diğer şehirlerimizin müthiş bir potansiyeli var. Bugün İstanbul’da yaşayanlara ‘Hangi şehirde yaşamak isterdiniz?’ diye sorduğunuzda alacağınız ilk yanıt İzmir olacaktır.

Yüksek primin adresi olacak

DAP Yapı‘nın İzmir’deki ilk projesi DAP İzmir‘de büyük bir fiyat sürprizi yaşandı. Projedeki konutların yüzde 30’u 4 bin 500 liradan başlayan metrekare fiyatlarıyla satıldı.

Fiyat sürprizlerinin devam edeceğini kaydeden Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, yarı yarıya fiyat avantajıyla lansman satışlarına başlamakla İzmirlilere kazandırdıklarını söyledi. İzmir Bornova’da 450 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirilen DAP İzmir’de biri 31 diğeri de 32 katlı olan 2 kulede 707 konut ve ticari alanlar inşa ediliyor. İzmir’de tek bir proje ile kalmayıp, arazi geliştirmeye devam edeceklerini dile getiren Ziya Yılmaz, “Sadece İzmir’de önümüzdeki süreçte en az 3 proje geliştirmeyi ve 3 milyar liralık yatırım yapmayı hedefliyoruz. Çeşme’de denize sıfır çok lüks bir konut projesi daha geliştireceğiz. DAP İzmir, İzmir’de ilk projemiz olması sebebiyle tüm imkânlarımızı seferber ettik” dedi.