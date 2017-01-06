İstanbul dolandırıcıları yakalandı

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Edinilen bilgiye göre önceki gün Kartal’da bir kadını arayan zanlılar kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı. Aradıkları kadına, daha önce çekmiş olduğu krediye karşılık alınan sigorta ücretinin geri yatacağını, bunun için şifresini kendilerine vermesi gerektiğini söyleyen dolandırıcılar kadından şifresini almayı başardı.

Hesabına daha önce sigortaya ödediği ücretin yatacağını bekleyen kadın cep telefonuna gelen mesaj ile dolandırıldığını anlayarak hesabını kontrol etti. Hesabında bulunan 21 Bin 500 Türk Lirasının tanımadığı bir isme havale edildiğini gören kadın polise başvurdu. Kadının şikayeti üzerine Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.



Paranın izini süren Kartal polisi zanlıların parayı çektikleri şubenin güvenlik kamera görüntülerini incelmeye aldı. Kısa sürede zanlıların kimliğini belirleyen Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, düzenledikleri operasyonla M.O. ve B.K. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı.



İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.O. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan dolandırıcıların hesaplarına gönderdikleri parayı bankadan çekme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde zanlılardan B.K.’nın çektiği parayla banka şubesinden çıktığı görülüyor.