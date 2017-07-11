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İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeki araç alev alev yandı

Büyükçekmece’de bir araç seyir halindeyken çıkan yangınla alev alev yandı. Alev topuna dönen araç, kameralar tarafından görüntülendi.

11 Temmuz 2017 Salı 10:10
İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeki araç alev alev yandı

Olay, Büyükçekmece Güzelce’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir aracın motor kısmından duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü, hemen aracını sağa çekip aracından indi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Sürücü araçta bulunan yangın tüpüyle yangına müdahale ederken, çevredeki araçlar da yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Yangını söndürmekte başarılı olunamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Her geçen dakika alevlerin arttığı yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 10:10
  1. BÜYÜKÇEKMECE
  2. İSTANBUL
  3. YANGIN
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