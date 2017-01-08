İstanbul bu kez şaşırttı...

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İstanbul’da dün akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışıyla birlikte mesai çıkışında eve dönüş yolu İstanbullular için adeta çileye dönüşmüştü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'DAN YÜZDE 5'E İNDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre dün gece yarısına kadar yüzde 90 seviyelerinde trafik bugün ise hiç yaşanmadı.

Gün boyu ana arterlerin açık olduğu İstanbul’da akşam saatleri yollar adeta boş kaldı. İBB verilerine göre İstanbul’da bu akşam trafik yoğunluğun normalin de altında kalarak yüzde 5 seviyelerinde görüldü.

METROBÜSLER BOŞ KALDI

Kar nedeniyle İstanbulluların eve kapanmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında da herhangi bir yoğunluğa rastlanmadı.

Metrobüs ve otobüs duraklarının genel olarak boş olduğu gözlendi. Öte yandan dün akşam saatlerinde bastıran kar yağışı İstanbul genelinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.