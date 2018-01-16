İstanbul Boğazı'nda yakalandı

Edirne'de balıkçı tezgahında satışa sunulan keler balığı görenlerin ilgisini çekti.

Balıkçı Nurhayat Eren, "Tezgahımızda kilosunu 40 liradan satışa çıkardığımız keler balıklarına ilgi büyük. Köpek balığına benzeyen görüntüsüyle müşteriler ilgi gösterip bol fotoğraf çekiyorlar. Bunun köpek balığı değil de keler balığı olduğunu öğrenince çok şaşırıyorlar. Genelikle tropik sularda yaşayan keler balığı zaman zaman boğazda da balıkçılar tarafından avlanıyor" dedi.

Keler balığının, köpek balıkları takımının kelergiller familyasından, ılık ve tropik denizlerde yaşayan, uzunluğu 1.5 metreye kadar olan bir balık türü olduğu biliniyor. Keler balığı bilinçsiz avlanmalar sonucu deniz bilimcileri tarafından nesli tükenen balıklar arasında gösteriliyor.