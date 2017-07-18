İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü

Sağanak yağmur boğazı böyle etkiledi. Meteoroloji’nin Marmara Bölgesi için uyarıların ardından, İstanbul’da sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için şemsiye kullanırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise binaların kirişlerinin altında ve otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli sağanak yağış uyarısının ardından, günün son dakikalarında İstanbul’da yağmur başladı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Boğazı'nda denize karışan sel suyu şaşırtan görüntülere sahne oldu. Yaşanan olay nedeniyle denizin iki renk haline geldiği görülüyor.