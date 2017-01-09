İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın, görüşün iyileşmesi dolayısıyla saat 22.00'den itibaren gemi trafiğine kuzey/güney yönlü açıldığı bildirildi.
Eklenme: 09 Ocak 2017, 02:00
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın, görüşün iyileşmesi dolayısıyla saat 22.00'den itibaren gemi trafiğine kuzey/güney yönlü açıldığı bildirildi.
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