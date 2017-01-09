İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle gemi geçişine kapatılan İstanbul Boğazı, görüşün iyileşmesi dolayısıyla gemi trafiğine açıldı.

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