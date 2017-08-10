İstanbul Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı
15 Temmuz’da Beşiktaş Arnavutköy’de denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan ve 26 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım’ı arama çalışmaları için kapatılan İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı.10 Ağustos 2017 Perşembe 19:39
İstanbul Boğazı, 15 Temmuz’da Beşiktaş Arnavutköy’de denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım’ı arama çalışmaları nedeniyle sabah saatlerinde gemi geçişlerine kapatılmıştı. Yapılan çalışmaların ardından Yıldırım’ı arama çalışmalarında sonuç elde edilemezken, İstanbul Boğazı saat 16.00 sıralarında tekrardan gemi trafiğine açıldı.