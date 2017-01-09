İstanbul Boğaz çift yönlü kapatıldı

Kısıtlı görüş nedeniyle İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Boğazında kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi.
Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21'inci maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunmadığından ancak genel anonsların yapılabildiği kaydedildi.
Eklenme: 09 Ocak 2017, 09:57
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Kısıtlı görüş nedeniyle İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı