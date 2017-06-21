İstanbul bir günde 4 vali çıkardı
Valiler Kararnamesi ile 40 ilin valisi değişirken, birçok kenti etkileyen kararda en çok dikkati çeken İstanbul oldu. Düzenlemeyle birlikte İstanbul'da görev yapan 4 kaymakam, 1 günde 4 farklı ile vali olarak atanmış oldu.21 Haziran 2017 Çarşamba 12:48
Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 20 vali merkeze alınırken, 20 ile yeni vali atandı, 19 il valisi ise yer değiştirdi. 5 ilçede ise kaymakam değişikliği oldu.
Türkiye'nin birçok kentini etkileyen değişimde en dikkati çeken il ise İstanbul oldu. İstanbul, Valiler Kararnamesi ile 4 vali çıkardı.
4 farklı bölgeye atama
Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Pendik ve Kadıköy ilçelerinin kaymakamları, Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki 4 ile vali olarak atandı
-Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz, Kastamonu Valiliğine
-Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi, Kırklareli Valiliğine
Pendik Kaymakamı Yılmaz Şimşek, Niğde Valiliğine
Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, Tunceli Valiliğine