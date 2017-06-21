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İstanbul bir günde 4 vali çıkardı

Valiler Kararnamesi ile 40 ilin valisi değişirken, birçok kenti etkileyen kararda en çok dikkati çeken İstanbul oldu. Düzenlemeyle birlikte İstanbul'da görev yapan 4 kaymakam, 1 günde 4 farklı ile vali olarak atanmış oldu.

21 Haziran 2017 Çarşamba 12:48
İstanbul bir günde 4 vali çıkardı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 20 vali merkeze alınırken, 20 ile yeni vali atandı, 19 il valisi ise yer değiştirdi. 5 ilçede ise kaymakam değişikliği oldu.

Türkiye'nin birçok kentini etkileyen değişimde en dikkati çeken il ise İstanbul oldu. İstanbul, Valiler Kararnamesi ile 4 vali çıkardı.

4 farklı bölgeye atama

Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Pendik ve Kadıköy ilçelerinin kaymakamları, Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki 4 ile vali olarak atandı

-Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz, Kastamonu Valiliğine

-Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi, Kırklareli Valiliğine

Pendik Kaymakamı Yılmaz Şimşek, Niğde Valiliğine

Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, Tunceli Valiliğine

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 12:48
  1. İstanbul
  2. Karadeniz
  3. Türkiye
  4. Karaman
  5. Diyarbakır
  6. Samsun
  7. Sakarya
  8. Tunceli
  9. Tunca
  10. İbrahim Şahin
  11. Bağcılar
  12. Süleyman Tapsız
  13. Niğde
  14. Kastamonu
  15. Kırklareli
  16. Kadıköy
  17. Avni Coş
  18. Gaziosmanpaşa
  19. Pendik
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