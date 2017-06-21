İstanbul bir günde 4 vali çıkardı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 20 vali merkeze alınırken, 20 ile yeni vali atandı, 19 il valisi ise yer değiştirdi. 5 ilçede ise kaymakam değişikliği oldu.

Türkiye'nin birçok kentini etkileyen değişimde en dikkati çeken il ise İstanbul oldu. İstanbul, Valiler Kararnamesi ile 4 vali çıkardı.

4 farklı bölgeye atama

Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Pendik ve Kadıköy ilçelerinin kaymakamları, Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki 4 ile vali olarak atandı

-Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz, Kastamonu Valiliğine

-Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi, Kırklareli Valiliğine

Pendik Kaymakamı Yılmaz Şimşek, Niğde Valiliğine

Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel, Tunceli Valiliğine