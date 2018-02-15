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İstanbul Beyoğlu'nda yakalanan 3 ton midye denize döküldü

İstanbul Beyoğlu'nda dün gece polisin yaptığı uygulamada bir kamyonette ele geçirilen yaklaşık 3 ton canlı midye denize döküldü.

15 Şubat 2018 Perşembe 14:58
İstanbul Beyoğlu'nda yakalanan 3 ton midye denize döküldü

Dün gece 23:00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere'de uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları bir kamyonette arama yaptı. Aramalarda kamyonetin kasasında 180 çuval midye ele geçirildi.

Kamyonet ve midyeler Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Zabıta ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen Beyoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri midyelerin canlı olduğunu belirledi. Sarıyer Rumeli Kavağı'nda denizden çıkarılıp Beyoğlu'ndaki bir imalathaneye sevk edildiği tespit edilen yaklaşık 3 ton midye Haliç'ten denize döküldü. Sevkiyatı yapan kamyonet sürücüsü K.S'ye usülsüz ve izinsiz sevkiyattan dolayı cezai işlem uygulandı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 14:58
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