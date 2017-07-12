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İstanbul Beyoğlu'nda toprağın altından çıktı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlar kapsamında Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonlar kapsamında toprağın altında piyasa değeri 8 bin TL olan 130 gram eroin ele geçirildi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:53
İstanbul Beyoğlu'nda toprağın altından çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 8 bin TL olan 130 gram eroin toprağın altından çıkarılırken, o anlar kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu Hacı Hüsrev’de geçtiğimiz günlerde zehir tacirlerine operasyon düzenlendi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:53
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