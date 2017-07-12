İstanbul Beyoğlu'nda toprağın altından çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 8 bin TL olan 130 gram eroin toprağın altından çıkarılırken, o anlar kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beyoğlu Hacı Hüsrev’de geçtiğimiz günlerde zehir tacirlerine operasyon düzenlendi.