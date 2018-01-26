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İstanbul Beyoğlu'nda polisten kaçarken otomobil çarptı

Beyoğlu'nda polisin dur ihtarına uymayan otomobildeki bir kişi, kısa zaman sonra yaya olarak kaçarken bir başka otomobilin çarpması sonucu yaralandı

26 Ocak 2018 Cuma 08:33
İstanbul Beyoğlu'nda polisten kaçarken otomobil çarptı

Beyoğlu'nda polis ekipleri rutin uygulama yaparken, durumundan şüphelendikleri 34 NL 4159 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü ise aracı polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler, kaçan aracı takip etmeye başladı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi, İstiklal Mahallesi Mertek Sokak’ta, aracı terk ederek kaçmaya başladı.

Piyalepaşa Bulvarı'na kaçan şüphelilerden biri, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

İsmi öğrenilemeyen yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 08:33
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