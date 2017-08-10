İstanbul Beyoğlu'nda gece yarısı tabela operasyonu

Beyoğlu Talimhane Caddesi'nde bulunan iş yerlerinin led ışıklı tabelaları yasalara uygun olmadığı ve izin alınmadığı gerekçesiyle Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından gece saat 01.00'da sökülmeye başlandı.

Yüksek yerlerdeki tabelalar vinç yardımıyla yerlerinden çıkartıldı. Zabıta ekipleri çalışmalar sırasında güvenlik amaçlı olarak şerit çekerken, sökülen tabelalar iş yeri sahiplerine teslim edildi.

Beyoğlu belediyesi zabıta ekiplerinin çalışmalarının tüm Taksim çevresinde devam edeceği kanuna uymayan tüm tabelaların kaldırılacağı öğrenildi.

DHA