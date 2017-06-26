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İstanbul Beyoğlu'nda 6 adrese eş zamanlı operasyon

Beyoğlu'nda narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kadın da gözaltına alındı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:02
İstanbul Beyoğlu'nda 6 adrese eş zamanlı operasyon

Beyoğlu'da, önceden belirlenmiş 6 adrese düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kadın gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Tarlabaşı Bulvarı Dolapdere Caddesi ile Hacıahmet ve Bostan mahalleleri civarında 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adresler koçbaşı ile kırıldıktan sonra evlerde arama yapıldı. Aramalara Narkotik Şube Müdürlüğü'ne ait köpekler de katıldı.

Yapılan aramalarda satılmaya hazır bir miktar esrar maddesi ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu bulunduğu öğrenilen 2 kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyona Güven Timleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Motorize Polis Ekipleri ile polis helikopteri de destek verdi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 19:02
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Beyoğlu
  4. Narkotik
  5. Tarlabaşı
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