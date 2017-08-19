İstanbul Beylikdüzü’nde boğuldu sanılan şahıs 3 saat sonra yüzerek çıktı

Beylikdüzü Gürpınar sahilde Cengiz Namlıoğlu ve Sinan Muhbaşa adlı iki arkadaş zıpkınlıkla balık avlamak için dalış yaptı. Tüpsüz dalan arkadaşlardan biri dalışın ardından Namlıoğlu gözden kayboldu. Arkadaşı uzun süre Namlıoğlu’nu aradı, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Arama çabaları sonuçsuz kalınca polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sahil güvenlik botu sevk edildi. Dalgıç ekipleri de arama çalışmalarına katılmak üzere sahile geldi.

3 SAAT SONRA YÜZEREK ÇIKTI

Arama çalışmaları sürerken Cengiz Namlıoğlu yüzerek karaya yanaşmaya başladı. Namlıoğlu’nun yaşadığını gören arkadaşları, yakınları ve polis ekipleri o yöne doğru koştu. Arkadaşının öldüğünü düşünen büyük korku ve üzüntü yaşayan Sinan Muhbaşa, Namlıoğlu’na tepki gösterdi. Yaklaşık 3 saat sonra elinde yaklaşık 10 kiloluk levrekle karaya çıkan Namlıoğlu, arkadaşına “Niye korkuyorsun manyak mısın” diye cevap verdi. Namlıoğlu’nun hayatta olduğunu gören yakınları hem kızdı, hem de büyük sevinç yaşadı.

Hastanede medikal işi yaptıklarını ve 7 senedir tanıştıklarını söyleyen Sinan Muhbaşa büyük korku yaşadığını söyledi. Muhbaşa “ Sabah 6 gibi balık vurmak için zıpkınla dalış yaptık. 30 metre ötemde suya daldı, bir daha görmedim. Göremeyince çevredeki vatandaşlara haber verdim. Herkes geldi kimse göremedi. 2,5 saat suda kaldım dal çık dal çık. 3 buçuk 4 saattir suda. Şimdi elinde balıkla çıktı geldi. Yemin ettim burnunu kıracağım. 5 senelik ömrümü yedi, 1 günde bir 5 sene daha ömrümü yedi. Şamandıra da yok ben alacağım, japonla yapıştıracağım sırtına” diye konuştu.

3 saat sonra elinde balık ile çıkan Cengiz Namlıoğlu ise , “Sabah 6 geldik arkadaşla hemen buradan daldık. Dedim ben sola gidiyorum, sen sağa git dedim. Olay bu. Ondan sonra çıktım baktım ki herkes burada. 3 saat sonra çıktım. Yaşıyoruz” dedi.