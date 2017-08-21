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İstanbul Beykoz'da hortum çıktı

İstanbul Beykoz'da sıra dışı hava koşulları etkili oluyor. Hortum gözlendi. İstanbul'da yağış başladı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:52
İstanbul Beykoz'da hortum çıktı

Beykoz ve çevresinde sıradışı hava koşulları etkili oluyor. Hortum gözlendi. Yağış başladı.

İstanbul'da bugün sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahminine göre, kentte bugün ve yarın gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak.

Kentte bugün hava sıcaklığının en düşük 22, en yüksek 29 derece yarın ise en düşük 23, en yüksek 27 derece olması öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıiç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:52
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