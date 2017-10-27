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İstanbul Beykoz Acarkent sitelerinde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Beykoz Acarkent sitelerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

27 Ekim 2017 Cuma 08:30
İstanbul Beykoz Acarkent sitelerinde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, 02.30 sıralarında Beykoz Kavacık Acarkent Sitelerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Kavga kısa bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Oktay Üzüm, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çıkan çatışmada Barış Üzüm ve 2 kişi de hastanelerde tedavi altına alındı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 08:30
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