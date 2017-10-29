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İstanbul Beşiktaş'ta korkutan patlama sesi

Beşiktaş ilçesinde, havai fişek ya da çocukların eğlence amacıyla kullandığı torpilden kaynaklandığı tahmin edilen patlama sesi üzerine inceleme yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlamadı.

29 Ekim 2017 Pazar 10:35
İstanbul Beşiktaş'ta korkutan patlama sesi

Ortaköy Mahallesi Ortabayır Sokak'ta bugün açılışı yapılacak 15 Temmuz Şehitler Anıtı civarında patlama sesi duyulması üzerine 155 Polis İmdat hattına çok sayıda ihbar geldi.

Bunun üzerine söz konusu sokağa gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak bölgeyi emniyet şeritleriyle ulaşıma kapattı. Bölgede çalışma yapan ve herhangi bir bulguya rastlamayan ekipler, duyulan sesin havai fişek ya da çocukların eğlence aracı olarak kullandığı torpilden kaynaklandığı ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

Sokak sakinlerinden Burhan Gümüş, duyduğu ses üzerine dışarı çıktığında çevredekilerin sağa sola kaçıştığını, daha sonra polis ekiplerinin bölgeye gelerek çalışma yaptığını söyledi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 10:35
  1. beşiktaş
  2. patlama
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