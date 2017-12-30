İstanbul Beşiktaş'ta bomba alarmı!

Saat 22.30'da, Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi üzerindeki otobüs durağının arkasında bırakılan çantadan şüphelenen çevredekiler polise haber verdi. Polis olay yerine şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

DHA'nın haberine göre olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri, çantayı fünye ile kontrollü patlattı. Ardından yaptıkları kontrollerde çantada herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı. Bunun üzerine cadde trafiğe açıldı.