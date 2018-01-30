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İstanbul Barosu Eski Başkanı Kolcuoğlu hayatını kaybetti

İstanbul Barosu Eski Başkanı Kazım Kolcuoğlu, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.

30 Ocak 2018 Salı 18:15
İstanbul Barosu Eski Başkanı Kolcuoğlu hayatını kaybetti

73 yaşında vefat eden Kolcuoğlu perşembe günü son yolculuğuna uğurlanacak.  Kazım Kolcuoğlu için ilk törenin Perşembe günü saat 11.00’de İstanbul Baro Binası önünde düzenleneceği öğrenildi. Kazım Kolcuoğlu aynı gün Levent Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Kazım Kolcuoğlu, 2002-2008 yıllarında İstanbul Barosu Başkanı olmuştur.  Kolcuoğlu  2013 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına aday olmuş ancak seçilememişti.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 18:15
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  3. KAZIM KOLCUOĞLU
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