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İstanbul Bakırköy'de doğalgaz patlaması!

İstanbul Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı öğrenildi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 07:41
İstanbul Bakırköy'de doğalgaz patlaması!

Bakırköy'de Osmaniye Mahallesi Camii Sokak'ta bulunan bir iş yerinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Patlamanın olduğu sokakta ortalık savaş alanna döndü. Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıdaki ev ve işyeri zarar görürken, paniğe kapılan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Polis olayın meydanna geldiği sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.


Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 07:41
  1. İstanbul
  2. Bakırköy
  3. doğalgaz patlaması
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