İstanbul Bakırköy'de doğalgaz patlaması!

Bakırköy'de Osmaniye Mahallesi Camii Sokak'ta bulunan bir iş yerinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.



Patlamanın olduğu sokakta ortalık savaş alanna döndü. Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıdaki ev ve işyeri zarar görürken, paniğe kapılan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Polis olayın meydanna geldiği sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.





