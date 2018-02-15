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İstanbul Bakırköy'de denizden ceset çıktı

İstanbul Bakırköy sahilinde denizde bir erkeğe ait ceset bulundu. Ceset, dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

15 Şubat 2018 Perşembe 12:15
İstanbul Bakırköy'de denizden ceset çıktı

Bakırköy sahilinde bulunanlar, sabah saatlerinde denizde hareketsiz haldeki bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve deniz polisi sevk edildi.

Bir erkeğe ait ceset, olay yerine gelen dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 


Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 12:15
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