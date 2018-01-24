İstanbul Bahçeşehir'de banka soygunu!

Bahçeşehir'de bir bankanın şubesi silahlı kişi tarafından soyuldu. Yaklaşık 100 bin lira çalan soyguncu kaçtı. Banka şubesine gelen polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

Olay saat 10.30 sıralarında Bahçeşehir 2. Kısım Avni Akyol Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir bankanın şubesine gelen silahlı bir kişi güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra 100 bin lirayı aldı. Soyguncu kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri gelerek banka içinde inceleme başlattı. Polis soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.