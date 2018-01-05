Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul Avcılar'da gece yarısı korkunç kaza

İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs, TEM çıkış gişesinin beton bariyerine çarptı.

05 Ocak 2018 Cuma 08:19
İstanbul Avcılar'da gece yarısı korkunç kaza

TEM Gişeleri Avcılar çıkışında saat 00.15 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İsim öğrenilemeyen sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralı sürücü çevredeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle aracın arka bölümünde çıkan yangın ise olay yerindeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 08:19
  1. İstanbul
  2. avcılar
  3. Tem
  4. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar güne nasıl başladı?
    1. Dolar güne nasıl başladı?
    2. Kafası karışık CHP'li!
    3. Fenerbahçe'de transfere Real Madrid..
    4. Dört büyük banka Bitcoin hesaplarını..
    5. Soylu'dan 'Ayaklarını kırın' açıklaması
    6. İşte HDP'de Demirtaş'ın yerine..
    7. Cenaze, hastane odasında kilitli..
    8. Suudilerden flaş karar! Dünyanın en..
    9. 3 buçuk yılda yaptığı servet dudak..
    10. Milyon dolarlık sanal kalkan
    11. 3 milyon memura kariyer fırsatı!
    12. Tezgahlarda el yakan hamsinin neden..
    13. Bimeks, çıkış yolunu buldu
    14. Meteorolojiden çok kuvvetli yağmur..
    15. İsrail'in yardımına DEAŞ koştu:..
    16. Önemli imza! S-400'ün açığını kapatacak
    17. ABD kabusu yaşıyor
    18. Hakan Atilla kararı piyasaları teğet..
    19. BM İran'daki gösteriler için toplanıyor
    20. Erdoğan İran'da manşetlerde
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    Dünya İran'dan gelen bu fotoğrafları konuşuyor
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    RTÜK o ahlaksızlığa kayıtsız kalmadı
    RTÜK o ahlaksızlığa kayıtsız kalmadı
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Kesikbaş cinayeti sanığı: Ben öldürdüm...
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!
    Hazinedar'ın görevden alınmasının ardından Kılıçdaroğlu'ndan flaş karar!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Türkiye Osmanlı topraklarına geri dönüyor
    Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...
    Gusül abdesti nedir? sorusuna verilen ilginç cevaplar! 'Pes artık' diyeceksiniz...