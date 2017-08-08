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İstanbul Ataşehir'de polis aracı devrildi!

Ataşehir'de devriye görevi yapan polis aracı, park halindeki araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada bir polis memuru sıkıştığı yerden itfaiye tarafından kurtarıldı.

08 Ağustos 2017 Salı 09:49
İstanbul Ataşehir'de polis aracı devrildi!

Kaza saat 08.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler büro amirliğine bağlı polis aracı seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Park halindeki bir araca çarpan polis aracı  devrildi.

Kazada sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan polis memurunu Ökkeş Çelik'i sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı polis, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza yerine gelen meslektaşları kaza yapan araçtaki silah ve malzemeleri araçtan çıkardılar. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Çevredeki  bir vatandaş büyük bir ses duyduğunu belirterek “Dışarı çıktım bir baktım polis aracı devrilmiş. Çok korktum, itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdık “ diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:49
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