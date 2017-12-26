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İstanbul Ataşehir'de gecekondu yangını

Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında evde bulunan 7 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye götürüldü.

26 Aralık 2017 Salı 14:45
İstanbul Ataşehir'de gecekondu yangını

İnönü Mahallesi Hülyalı Sokak'taki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde çocuk olduğunun bildirilmesi üzerine içeri girdi.

İtfaiye ekiplerinin kurtardığı 7 yaşındaki Emir Soysuzlar, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Çocuğun, yangın sırasında evde tek başına olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 14:45
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