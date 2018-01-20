İstanbul Arnavutköy'de terör örgütü DEAŞ operasyonu
İstanbul Arnavutköy'de terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı20 Ocak 2018 Cumartesi 08:19
Arnavutköy'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu önü sürülen şüphelinin kaldığı Boğazköy İstiklal Mahallesi Gülsema Sokak'taki eve operasyon yapıldı.
Özel Harekat polislerinin zırhlı araçlarla destek verdiği operasyonda, koçbaşı kullanılarak girilen evde şüpheli gözaltına alınırken ikamette arama yapıldı.
Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.