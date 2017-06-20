İstanbul Arnavutköy'de fabrika yangını!

Arnavutköy'deki bir deri fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hadımköy Haşim İşcan Caddesi üzerindeki altı katlı deri fabrikasının girişindeki depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, depodaki deri işlemeciliğinde kullanılan kimyasalların tutuşması nedeniyle yangın yayıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla yangına müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, yangının fabrikanın üretim kısmına sirayet etmemesi ve kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.