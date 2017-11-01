İstanbul açıklarında gemi battı: 4 ölü, 6 kayıp

Gemlik’ten Ereğli’ye giden Türkiye bayraklı, 78 metre boyundaki kuru yük gemisi Bilal Bal, Şile-Riva arasında radardan kayboldu. 2999 DWT taşıma kapasitesine sahip geminin mürettebatından haber alınamadı. Gemiye ait bazı parçalar ve tahliye botunun kıyı vurduğu öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait arama kurtarma gemisi, Kıyı Emniyeti römorkörleri ve helikopterle karadan ve denizden arama çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmaların Şile'nin Ağva Karacaköy'den 12 deniz mili uzaklıkta sürdürüldüğü belirtildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz, Daire Başkanı Arslan Dede ve Suat Barlas’ın da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait açık deniz destek gemisi Nene Hatun ile olay yerine intikal ettikleri ve arama kurtarma çalışmalarına yerinde destek verdikleri öğrenildi.

4 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Kuru yük gemisinde bir kaptan, bir ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemisi, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı olmak üzere 10 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi. Mürettebattan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

DEMSA Deniziclik armatörlüğünde olan gemi 1974 yapımı gemi, 3080 ton demir yükü ile Gemlik kalkışlı Karadeniz Ereğili’ye gidiyordu.

SAHİL GÜVENLİK'TEN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan 78,5 metre boyunda "Bilal Bal" isimli gemiden sabah saatlerinde tehlike sinyali alındığı belirtildi. Şile'nin 7 mil açığında sinyal alınan gemiye ve personeline ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, "Gemide Türk vatandaşı 10 mürettebat vardır. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti icra etmek üzere; 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 3 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiştir" denildi. Açıklama şöyle devam etti: "İcra edilen arama faaliyetlerinde, Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur. Arama Kurtarma faaliyetlerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 5 kurtarma botu da iştirak etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından da, insansız denizaltı görüntüleme ve tespit cihazı (ROV) destekli bir denizaltı kurtarma gemisi talebi yapılmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir"