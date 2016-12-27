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İştahsızlık nedir?

İştahsızlık kişinin psikolojik, fiziksel veya bir rahatsızlığa bağlı olarak aç olduğu halde yemek yememesidir. Bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

İştahsızlığın nedenleri nelerdir?

- Fiziksel nedenlere bağlı iştahsızlık

Beyin: Beyinde meydana gelen herhangi bir sorun iştahsızlığa yol açabilmektedir.

Yemek borusu: Reflü gibi yemek borusunda meydana gelen sağlık sorunları iştahsızlığa neden olabilir.

Mide: Ülser, gastrit gibi sorunlar iştahsızlığa sebebiyet verebilir.

Bağırsak: Bağırsakta meydana gelen yaralar iştahsızlığa neden olabilir.

Ağız sağlığı: Sigara ve alkol kullanımı ağızda tat alma duyusunu ortadan kaldırarak iştahsızlığa yol açabilir.

- Ruhsal problemlere bağlı iştahsızlık

Aşırı kaygı: Sınav stresi, yoğun iş hayatı, yüksek beklenti gibi durumlar kişide iştahsızlığa yol açabilir

Depresyon: Kişinin bunalıma girmesi iştahsızlığa neden olan önemli etkenlerden birisidir.

Travma: Kişinin yakınlarından birinin ani ölümü, beklenmedik zamanda işten çıkarılma, doğal afetler gibi travmaya sebep olan durumlar sonucunda da iştahsızlık görülebilmektedir.

- Yaşa bağlı iştahsızlık

Çocuklarda iştahsızlık: Bazı sorunlar çocuklarda iştahsızlığa yol açabilir

Yaşlılarda iştahsızlık: Yaşlanmayla birlikte ağızdaki tat alma duyusu ortadan kaybolur. Bu durum yaşlı kimselerde iştahsızlığa neden olabilir.

İştahsızlık hastalık belirtisi olabilir mi?

Ağız, yemek borusu, mide ve bağırsak gibi organlarda meydana gelen sorunlar iştahsızlığa yol açabilir. Bu gibi durumların uzun sürmesi halinde doktora gidilmesi gerekir.

İştahsızlık sorununa bitkisel çözümler!

- Ada çayı yapraklarından elde edilen tozlar iyi bir iştah açıcıdır.

- Anason tohumunun tüketilmesi iştahı artırmaktadır.

- Anason tohumlarından elde edilen yağ iştahı açmaktadır.

- Biber ve enginar, iştahsızlığa karşı etkilidir.

- Ceviz yapraklarından yapılan çay iştahı açar ve mideyi kuvvetlendirir

- Sarı kantaron otu iştahı açar ve hazımsızlığı giderir

- Karabiberin yemeklerde kullanılması iştahı kabartmaktadır.

- Kavun, kereviz, kimyon, maydanoz ve melisa otu iştahı açmaya yardımcı olmaktadır.

- Kesme şekere 3-4 damla lavanta yağı damlatıp tüketmek iştahı açmaktadır.

- Soğan tüketilmesi iştahı açan bir diğer besindir

- Kırmızı yaban mersininin meyvesiyle yapılan komposta iştahı açar ve vücuda zindelik kazandırır.