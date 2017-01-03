İştahsız çocuklara yemek yedirmek için...

Bu haber 693 kez okundu

Her annenin en büyük şikayetlerinden biri çocuğunun iştahsız olmasıdır. Çocukların yeterli besin almaları ve her besin grubundan eşit miktarda beslenmeleri gelişmeleri için büyük önem taşıyor.

Çocuğunuzun iştahsızlık problemini ona doğru zamanda doğru besini önererek ve çocuğunuza beslenme konusunda doğru bir şekilde yaklaşarak halledebilirsiniz. Çocukların büyüme çağında belirli dönemlerde yemek seçme veya yemek yemeyi reddetme gibi alışkanlıkları olabilir. Bu tür alışkanlıkları kırmak için çocuğunuzun iştahını açacak ve onun keyfine gidecek yaklaşımlar göstermek önemli.

İştahsız çocukların alışkanlığını değiştirecek öneriler

1. Çocuklarınızla yemek öncesi oyun oynamak onların neşesini yerine getirir ve yemek yemeye olan iştahlarını artıran bir etki gösterir. Bu nedenle oyun saatlerini yemek saatlerinden önce ayarlamaya çalışın.

2. Çocuğunuzun tabağını abartılı bir şekilde doldurmak yerine küçük porsiyonlar halinde yiyeceklerini hazırlayın. Böylece çocuklarınız yemeye daha istekli hale gelir. Çocuklarınızın kolayca yutabileceği ve zorlanmadan çiğneyebileceği türde besinleri hazırlamanız iştah açma konusunda önemli bir püf noktası.

3. Çocuklara zorla yemek yedirmek doğru bir davranış şekli değildir. Çocuğunuza zorla yemek yedirmeye çalışmak ve ona bu konuda baskı uygulamak çocuğunuzun yemek yemeyi tamamen reddetmesine yol açar ve psikolojisini olumsuz yönde etkiler.

4. Çocukların yemek yeme oranlarına göre ödül veya ceza uygulaması çocukların olumlu yemek yeme alışkanlıklarını önler. Yemek yemeyi bir performans göstergesi olarak uygulamamak ve çocukların doğru yemek alışkanlıkları kazanması için sözel olarak olumlu sözler söylemek yeterli.

5. Çocuklara yeni besinler verirken ilk önce tepkilerinin kontrol edilmesi gerekir. Yeni besinleri yemeleri için çocuklara ısrar etmek yanlıştır. Çocuklar bu konuda kendi inisiyatiflerini kullanarak hareket etmeyi severler. Daha önce denenmemiş besinleri zamanla yemelerini bekleyin.

6. Çocukların kusma ve çıkarma gibi kötü reaksiyonlar gösterdikleri besinleri ısrarla vermek çocukların yemek yeme alışkanlıklarını olumsuz etkiler.

7. Çocuğunuz süt içmeyi çok sevmiyorsa ısrar etmek yerine sütlaç veya muhallebi gibi sütün yoğun olarak kullanıldığı tatlıları onlara yedirerek süt ihtiyaçlarını karşılayabilirsiniz.

8. Çocuklar yemek yediği sırada yemeklerle oyun oynamasına, yemekleri birbirleri ile karıştırmasına tepki göstermeyin. Çocuklar yemek yerken eğlenmeyi ve yemeklerin tadını çıkarmayı severler.