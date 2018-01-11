İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı 116,7 milyar TL'ye ulaştı

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fonun aylık getirisi yüzde 0,76, yıllık getirisi yüzde 8,78 oldu.

Aynı dönem itibarıyla toplam fon varlığının, yüzde 87,36'sı kuponlu tahvil, yüzde 10,94'ü mevduat, yüzde 1,70'i kuponsuz tahvilden oluştu.

Başvuran Sayısı

7061 sayılı Kanunun 50’nci maddesine istinaden işsizlik sigortası ödemeleri her ayın beşinde yapılacağından, Aralık 2017 ayına ait ödemeler Ocak 2018 de yapılacak. Bu nedenle Aralık ayına ilişkin işsizlik ödeneğinden yararlanma başvuruları ve ödeme rakamları açıklanmadı.

Aynı ayda işsizlik ödeneğinden 21 kişiye 34 bin 84 TL kısa çalışma, bin 823 kişiye 1 milyon 303 bin 905 TL yarım çalışma ödemesi yapıldı.

Ücret Garanti Fonu’ndan 293 kişiye 1 milyon 347 bin 124 TL ödendi.