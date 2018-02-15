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İşsizlik rakamları belli oldu!

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi düşerek 3 milyon 275 bin kişi oldu.

15 Şubat 2018 Perşembe 10:05
İşsizlik rakamları belli oldu!

İşsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık azalış ile yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,3 puanlık azalış ile yüzde 19,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,8 puanlık azalış ile yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.  

İstihdam oranı yüzde 47,3 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 448 bin kişi artarak 28 milyon 515 bin kişi, istihdam oranı ise 1,5 puanlık artış ile yüzde 47,3 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 244 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 205 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,6’sı tarım, yüzde 19,2’si sanayi, yüzde 7,6’sı inşaat, yüzde 54,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı ise 0,4 puan arttı.

İşgücüne katılma oranı yüzde 52,8 olarak gerçekleşti

İşgücü 2017 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 9 bin kişi artarak 31 milyon 790 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 52,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 72,1, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla yüzde 33,8 olarak gerçekleşti.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 10:05
  1. İşsizlik
  2. İşsizlik rakamları

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