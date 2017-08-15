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İşsizlik rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı, mayıs ayında yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. Önceki dönem yüzde 10,5 seviyesinde idi.

15 Ağustos 2017 Salı 10:12
İşsizlik rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. 

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 milyon 225 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,8 puanlık artış ile  yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı bir önceki dönem yüzde 10,5 seviyesinde idi. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık artış ile yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2,4 puanlık artış ile yüzde 19,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,8 puanlık artış ile yüzde 10,4 olarak gerçekleşti.  

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,7 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 621 bin kişi artarak 28 milyon 488 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 47,7 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 37 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 584 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19,6’sı tarım, yüzde 18,9’u sanayi, yüzde 7,5’i inşaat, yüzde 54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0,9 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2017 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 950 bin kişi artarak 31 milyon 713 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 72,6, kadınlarda ise 1 puanlık artışla yüzde 33,9 olarak gerçekleşti.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 10:12
  1. İşsizlik
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