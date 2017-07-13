İşsizlik ödeneğinde kapsam genişleyecek

Ulusal İstihdam Stratejisinde işsizlik sigortasına yönelik düzenleme öngörülmesi dikkatleri çekti. Strateji belgesinde, işsizlik sigortasından yararlanmanın kolaylaştırılması yanında iş aramaya yönelik özendirme amacına uygun olarak aylıkların yüksekten başlayarak azalması düzenlendi.

Dünya Gazetesi'nin edindiği bilgilere göre, işsizlik sigortasından yararlanma koşullarında hafifletmeye yönelik arayışlar, işçinin kendi işten ayrıldığı bazı özel durumlarda işsizlik sigortası alabilmesi, çalışma sürelerinin kısaltılması yönünde olacak. Yapılan hazırlıklarda, mevcut ödeme miktarından daha geri düşmeyecek şekilde bir ödeme projeksiyonu hazırlanacak ancak bunda da aylık ödemeler yüksekten başlayıp düşerek devam edecek ve kişinin iş aramaya yönlendirilmesi sağlanacak.

Dünya’ya bilgi veren kaynaklar, düzenlemenin işsizlik sigortası ödemelerinde bir gerileme anlamına gelmediğini vurguladılar. Sosyal tarafların işsizlik sigortasından yararlanma koşullarının hafifletilmesi yönünde talepleri olduğunu hatırlatan kaynaklar, bu yönde bir arayışın hükümet tarafından da uzun süredir devam ettiğini vurguladılar. İşsizlik ödeneği almaya yönelik geçen üç yıl içinde 600 gün prim ödemiş olmak ve geçen üç ay içinde kesintisiz 120 günlük prim yatırılmış olması şartlarının hafifletilmesi, 3 ay ile 10 ay arasındaki maaş alma süresinin uzatılması, bağlanan aylığın da daha yüksek olması gibi unsurlar üzerinde durulduğunu kaydettiler. Mevcut işten ayrılma verileri ışığında böyle bir iyileştirmenin Fon dengesine nasıl etki edeceği yönünde hesaplamalar yapıldığını belirten kaynaklar, burada baz alınan unsurun fonda fazladan para birikmeye devam etmesini temin etmek olduğunu ancak bu artış hızının mevcut hızdan daha düşük seviyede kalmasına dikkat edileceğini belirttiler.

KENDİSİ AYRILANA DA ÖDENEK VERİLMESİ ARAYIŞI

İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarında, işçinin kendi istek ve kusuru dışında işini kaybetmiş olması şartının temel olarak korunmasının kesin olduğunu ancak işçilerin bazı şartlar altında işten ayrılmaları halinde de ödenek alabilmelerine yönelik arayış olduğu kaydedildi.

İşsizlik sigortası ödemesinin kademelendirilmesine yönelik yaklaşımın da kişiyi iş aramaya yönlendirmek olduğunu belirten kaynaklar, işsiz kalanların işsizlik sigortası ödemesi devam ederken iş arama eğilimlerinde düşüş olduğunu, hak edilen ödemenin tamamını almak için bekleme eğiliminin gözlendiğini vurguladılar. Bunu önlemek için, ilk aylarda yüksek bir seviyede ödeme yapılmasının ardından, devam eden aylarda bunun kademeli olarak düşürülmesiyle iş aramaya yönlendirme yapılması alternatifinin geliştirildiğini belirten kaynaklar, bunun mevcut ödeme hakkından daha geride bir toplam ödeme anlamına gelmeyeceğini belirttiler.