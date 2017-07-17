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İşsizlik geriledi
Türkiye, nisan ayı iş gücü istatistikleri açıklandı. İşsizlik oranı yüzde 10,5'e geriledi.
17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:17
Türkiye, nisan ayı iş gücü istatistikleri açıklandı. İşsizlik oranı yüzde 10,5'e geriledi.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:17
Türkiye
İşsiz
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