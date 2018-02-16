İşsizlik geçen yıla göre 1.8 puan düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2017’ye ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2017’nin kasım ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 1,8 puan azalarak yüzde 10,3 oldu. Kasımda bir önceki aya göre ise işsizlik oranında değişim olmadı.

Geçen yılın kasım ayında tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık azalışla yüzde 12,2 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 3,3 puanlık azalışla yüzde 19,3 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda 1,8 puanlık azalışla yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.