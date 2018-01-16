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İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...

İsrailli yazar ve aktivist Peled, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail terörist bir devlet' dediğinde dünyanın en haklı şeyini söyledi." dedi.

16 Ocak 2018 Salı 00:38
İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...

Bahçeşehir Üniversitesinin (BAÜ) düzenlediği "Generalin oğlunun gözünden Kudüs" konferansı Holiday Inn Otel'de yapıldı.

İsrailli yazar ve aktivist Miko Peled konfreransta çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Peled, İsrail'in dünyadaki en iyi askeri ekipmanla savunmasız 2 milyon insanı bombaladığını belirterek "Bunlar mı terörist şimdi. Onlar kahraman çünkü bu müthiş silahlara karşı koyuyorlar. Terörist bir örgüt varsa, o da İsrail ordusu. Onlar terör faaliyetlerini yürüten taraf ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail terörist bir devlet' dediğinde dünyanın en haklı şeyini söyledi. Neyse ki biri bunu söyleme cesaretini gösterdi. Çünkü dünyadaki pek çok lider böyle bir beyanatta bulunmaya korkar." dedi.

Peled, Filistinlilerin tünel kazdıkları için eleştirildiğini oysaki tüneller vasıtasıyla gıda ve ilaçların getirip götürüldüğünü dile getirerek "Dünyadaki en iyi askeri ekipmanla 2 milyon insanı bombalıyorlar. Milyonlarca ton bombadan bahsediyoruz. Bir tonluk bir bomba bütün şehre zarar verebilir. Bu kadar bomba hiçbir ordusu olmayan savunmasız insanların üzerine bırakılıyor. Bunlar mı terörist şimdi. Onlar kahraman çünkü bu müthiş silahlara karşı koyuyorlar. Hamas ya da Filistinliler değil. İsrail ordusu terörist örgütün kendisi. Onlar terör faaliyetlerini yürüten taraf ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsrail terörist bir devlet' dediğinde dünyanın en haklı şeyini söyledi. Neyse ki biri bunu söyleme cesaretini gösterdi. Çünkü dünyadaki pek çok lider böyle bir beyanatta bulunmaya korkar ama Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı ve bunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 00:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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