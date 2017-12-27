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İsrailli vekile takviye koruma verilecek

Filistinlilere saldıran İsrailli vekile takviye koruma verilecek.

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:33
İsrailli vekile takviye koruma verilecek

İsrail meclisi Knesset Koruma Biriminin, İsrail cezaevindeki Filistinli tutukluların ailelerine "ırkçı" saldırıda bulunan Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan'a takviye koruma sağlanması kararı aldığı bildirildi.

Jerusalem Post gazetesinin Knesset'te görevli ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak sözlü saldırıda bulunan Hazan'a takviye koruma sağlanması kararı alındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisine mensup Milletvekili Hazan, 25 Aralık'ta Gazze'den gelerek İsrail'in Nefha Cezaevindeki yakınlarını ziyaret etmek isteyen Filistinli ailelerinin bulunduğu otobüsü zor kullanarak durdurmuş, aracın içine girerek tutuklu yakınlarına küfür ve hakaret içerikli sözler söylemişti. Tutuklu yakınları da bu duruma tepki göstermişti.

İsrail makamları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile koordinasyon halinde sınırlı sayıda Filistinlinin, İsrail hapishanelerindeki yakınlarını görmelerine izin veriyor.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 17:33
  1. İsrail
  2. İsrail makamları
  3. Oren Hazan
  4. İsrail meclisi
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