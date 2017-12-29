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Trump tehlikeli planı devreye soktu! Hedefi direkt Filistin

İsrail’in Kanal 10 televizyonu ABD’nin Filistin Yönetimiyle ilgili yeni bir planının olduğunu iddia etti.

29 Aralık 2017 Cuma 11:19
Trump tehlikeli planı devreye soktu! Hedefi direkt Filistin

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Mahmud Abbas’ı değiştirmeyi hedefliyor. ABD’nin Abbas’ı değiştirmesinin altında yatan sebebin ise son dönemde gerilen Washington- Ramallah ilişkisi olduğu ifade ediliyor. Trump’ın Kudüs kararına muhalefeti sonrası ABD’nin Mahmud Abbas’la daha fazla yürünemeyeceği kararına vardığı ve Beyaz Saray’da, Abbas’ın yerine İsraille işbirliği yapan kiralık katil Muhammed Dahlan veya Filistin Hükümeti Eski Başbakanı Dr. Selam Feyyas’ın isimlerinin öne çıktığı iddia ediliyor.

Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın da Abbas’ı, “ABD’nin yeni barış planını kabul etmemesi durumunda yerine başkasını getireceği” tehdidinde bulunduğu iddia edilmişti.

İsrail, Mısır ve BAE'nin tetikçiliğini yapan ve Ortadoğu'nun kiralık katili olarak adlandırılan Dahlan'ın israil'den 4 yıl boyunca özel eğitim aldığı ortaya çıkmıştı.

Haber7

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 11:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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