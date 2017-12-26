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İsrailli teröristler Erdoğan fotoğrafını görünce çıldırdı!

Kudüs’te Cumbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını taşıyan kadına İsrail polisi soruşturma açtı.

26 Aralık 2017 Salı 12:19

Filistinli aktivistler, Kudüs’te yapılan bir protesto gösterisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını taşıdığı için hakkında soruşturma açılan kadının video görüntülerini paylaşıyor.

Filistinliler, ister Türk bayrağıyla olsun isterse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarıyla olsun her Cuma günü Kudüs’te yapılan gösterilerde Türkiye’nin bulunuşunun Filistin halkının şimdi ve tarihte ve İslam tarihindeki kilometre taşlarının varlığını gösterdiğini söylüyorlar. Bu sahneler artık İsrail polisinin kaygı kaynağı olmaya başladı. İsrail polisi Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya Türk bayrağı ile girmesine engel oluyor.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 12:19
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  • yazıYORUMyazıYORUM6 sa önce
    Kuduz köpekler! az kaldı arkasına saklanacak ağaç dahi bulamayacaksınız, kudurun bakalım daha ne kadar kudurabileceksiniz
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 6 sa önce
    Zalimler,iblisler! !! Ne yapsanız boş! Ümmet uyandı!Yaptığınız zulümler eninde sonunda sizin sonunuzu getirecek inşallah! !!

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