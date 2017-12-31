İsrailli teröristler engelli gence bomba attı!

Batı Şeria’nın güneyinde bulunan El Halil şehrinde İsrail askerleri, engelli olan genci korkutmak ve bölgeyi terk etmeye zorlamak için ses bombası attı.

TERK ETMEYE ZORLADILAR

Filistinli aktivistlerin aktardığına göre, İsrail askerlerinin engelli bir gence ses bombası atarak korkutması ve bölgeyi terk etmeye zorlaması dünya kamuoyunun dikkatini çekti.

Öte yandan Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul etme ve büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı protesto edilmeye devam ediyor.