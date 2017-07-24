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İsrailli teröristler, Kudüs'te bir Filistinliyi başından yaraladı

Terörist İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Doğu Kudüs'te çıkan olaylarda, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurulan bir Filistinli ağır yaralandı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:03
İsrailli teröristler, Kudüs'te bir Filistinliyi başından yaraladı

İşgalci İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Doğu Kudüs'te çıkan olaylarda bir Filistinlinin ağır yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, terörist İsrail askerlerinin, Doğu Kudüs'ün Hazma beldesinde yaşanan olaylarda açtığı ateş sonucu başından vurulan bir Filistinlinin ağır yaralandığı belirtildi.

Terörist İsrail polisi, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan terörist İsrail güçleri, Harem-i Şerif'i iki gün sonra açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Terör devleti İsrail, Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.

Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. Terör devleti İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfı'na danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 23:03
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